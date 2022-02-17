Фигуристка Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков

Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота. Фото: скриншот Instagram

Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота. Фото: скриншот Instagram

Российская фигуристка Александра Трусова выполнила пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. По итогу выступления девушка получила 177,13 балла.

Спортсменка выступила с произвольной программой под музыку из кинофильма «Круэлла». Ей удалось выполнить четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.

Трусова получила за произвольную программу 177,13 балла, в сумме у нее — 251,73.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Камила Валиева стала абсолютным лидером после исполнения короткой программы. При этом история с Камилой по-прежнему остается в центре внимания организаторов соревнований. Поводом для разбирательств стал триметазидин, найденный у спортсменки в ходе внесоревновательной допинг-пробы.