Камила Валиева стала абсолютным лидером после исполнения короткой программы

В соревнованиях фигуристок после исполнения короткой программы на Олимпиаде-2022 Камила Валиева захватила лидерство, набрав при этом 82,16 балла.

Несмотря на небольшую ошибку в сложнейшем тройном акселе российская фигуристка осталась в лидерах и обошла всех остальных соперниц. Второе место занимает Анна Щербакова. На третьем месте расположилась японка Каори Сакамото. Четвертое место снова закрепилось за россиянкой Александрой Трусовой.

Благодаря решению ISU после допинг-истории с Валиевой в произвольной программе сможет выступить Йенни Сааринен из Финляндии. Обычно отбирают 24 спортсменки, но в этот раз взяли 25.

Произвольную программу фигуристки откатают 17 февраля. Тогда же разыграют медали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что волнение не помешало Камиле Валиевой выполнить все заявленные элементы. Только одну небольшую ошибку фигуристка допустила на сложном тройном акселе.