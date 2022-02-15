Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на неудачный аксель

Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на неудачный аксель. Фото: Instagram "olympic_russia"

Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на неудачный аксель. Фото: Instagram "olympic_russia"

Тройной аксель, за который все поклонники фигурного катания так переживали, подвел, — Камила Валиева ошиблась в этом элементе в короткой программе личного турнира Олимпиады-2022. Несмотря на это пока что российская спортсменка идет первая.

В короткой программе Камила Валиева набрала 82,16 балла. Пока это самый высокий балл на выступлении. Ближайшая соперница отстает от россиянки на 9 баллов.

Волнение не помешало спортсменке выполнить все заявленные элементы. Только одну небольшую ошибку фигуристка допустила на сложном тройном акселе. Девушке аплодировали стоя и трибуны, и спортсмены. В конце выступления Валиева, кажется, прослезилась.

Впереди выступления еще четырех спортсменок, в том числе и двух россиянок: Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Первая занимает первое место в мировом рейтинге фигурного катания, а вторая — многократная рекордсменка и второй номер рейтинга ISU.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине после того, как СAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.