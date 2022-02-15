Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на неудачный аксель

Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на неудачный аксель
Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на неудачный аксель. Фото: Instagram "olympic_russia"

Тройной аксель, за который все поклонники фигурного катания так переживали, подвел, — Камила Валиева ошиблась в этом элементе в короткой программе личного турнира Олимпиады-2022. Несмотря на это пока что российская спортсменка идет первая.

В короткой программе Камила Валиева набрала 82,16 балла. Пока это самый высокий балл на выступлении. Ближайшая соперница отстает от россиянки на 9 баллов.

Волнение не помешало спортсменке выполнить все заявленные элементы. Только одну небольшую ошибку фигуристка допустила на сложном тройном акселе. Девушке аплодировали стоя и трибуны, и спортсмены. В конце выступления Валиева, кажется, прослезилась.

Впереди выступления еще четырех спортсменок, в том числе и двух россиянок: Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Первая занимает первое место в мировом рейтинге фигурного катания, а вторая — многократная рекордсменка и второй номер рейтинга ISU.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине после того, как СAS не удовлетворил апелляции МОК, ISU и WADA.

аксель камила валиева олимпиада Россия фигурное катание


 

Новости партнеров
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Валиева пока остается первой в короткой программе Олимпиады несмотря на ...
В список объектов культурного наследия включат ТЮЗ, Яхт-клуб и корпус ЛЭТИ
Россиян ждут выплаты в размере 10 тысяч рублей: кому положены деньги?
Врачи не смогли спасти пенсионера с разбитой в Парголово головой
Российские пенсионеры 15 февраля могут ожидать денежные поступления оплату ...
Флеболог рассказал, на какое заболевание указывают холодные ноги
Пенсионный фонд напомнил, кому положена выплата в 18 тысяч 300 рублей
С моста Александра Невского в Петербурге упал и разбился насмерть человек