«Шаг к большой победе»: Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях в Пекине

СAS (Спортивный арбитражный суд) не удовлетворил апелляции МОК (Международный олимпийский комитет), ISU (Международный союз конькобежцев) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Напряжение и тревоги в последние дни за российскую 15-летнюю спортсменку Камилу Валиеву частично можно считать ослабленными: девушка выступит в одиночных соревнованиях, потому что в этот раз решение СAS было на ее стороне. Об этом сообщают РИА Новости.

Такое решение было принято по нескольким причинам:

Во-первых, Камила Валиева является «защищенным лицом» в соответствии с кодексом WADA. Во-вторых, в антидопинговых правила РУСАДА и ВАДА нет никакой информации о временном отстранении, которое может быть наложено на группу «защищаемых лиц». Также в правилах есть положения о разного рода стандартах доказательств и о низких санкциях в отношении «защищаемых лиц» в большей степени. В-третьих, по решению комиссии было вынесено заключение, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесёт ей непоправимый вред в обстоятельствах. Здесь речь идет о принципах справедливости, соразмерности и относительного баланса между интересами самой Камилы Валиевой и теми, кто заявил о допинг-пробе. При этом положительная проба не была сдана непосредственно во время Олимпийских игр в Пекине. В-четвертых, комиссия указала на несвоевременное уведомление о положительном тесте на допинг у спортсменки, что создает серьезные проблемы для обвинения. Именно это, по большей части, повлияло на возможность Валиевой отстоять свои права. Такое позднее уведомление — не ее вина, отметили на заседании.

Несмотря на маленькую победу в этом неприятном скандальном для российской команды деле, Валиева всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре после положительного антидопингового теста, даже несмотря на то, что он был проведен в декабре 2021 года до начала игр.

При этом CAS подчеркнули, что решение об участии Камилы Валиевой в одиночных соревнованиях никак не связано с командным турниром фигуристов. Решение о золоте спортсменов будет рассмотрено позже в другом производстве. В Международном агентстве тестирования заявили, что РУСАДА в установленном порядке продолжит разбирательство по нашумевшему делу.

По мнению президента российской Федерации фигурного катания на коньках Александра Горшкова, единственное, что можно сказать по результатам заседания — это то, что здравый смысл и справедливость восторжествовали.

После решения CAS о допуске спортсменки к одиночным соревнованиям Камила Валиева вышла на тренировку к турниру, который пройдет уже завтра, 15 февраля.

Подтверждение положительной допинг-пробы Валиевой на триметазидин от ITA случилось 11 февраля. Но слухи об этом начали ходить еще 8 числа, из-за чего награждение российской сборной, завоевавшей золото в командном турнире, было отменено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению МОК, Олимпийский комитет России не причастен к инциденту с Камилой Валиевой, произошедшем на Олимпиаде.