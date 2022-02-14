МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой

МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой
МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой. Фото: скриншот Instagram

По мнению Международного олимпийского комитета, Олимпийский комитет России не причастен к инциденту с Камилой Валиевой, произошедшем на Олимпиаде.

Кроме того уточняется, что случившееся — это единичный случай. О ситуации и мнении МОК сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МОК Марка Адамса. Мнение было выражено в ходе брифинга в понедельник в Пекине.

Отмечается, что никто не указывает на ОКР как на виновника ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Также не заявляется, что на процесс оказывает влияние государство.

«Никто не говорил, что это случай системный. Мы рассматриваем это как единичный случай. Неправильно делать выводы по этому единичному случаю», — заявил Адамс.

На командном турнире по фигурному катанию 7 февраля, который проходил в рамках Олимпиады в Пекине, российская команда заняла первое место. Но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Чуть позднее РУСАДА получило положительный тест на допинг Валиевой и наложило на нее временное отстранение, которое было успешно оспорено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором решается судьба российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде, продолжалось более 4,5 часов.

допинговый скандал камила валиева олимпиада Россия спорт фигурное катание


 

Новости партнеров
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой
В Петербурге разыскивают насильника, пристававшего к 11-летней девочке
Стало известно, о каком заболевании может идти речь при постоянном голоде и жажде
Предпринимателю из Пушкина прострелили лицо из травмата
Петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре
«Едем, но с авариями»: петербуржцев понедельник встретил пробками ...
Фигуристы Синицина и Кацалапов взяли серебро Олимпиады в танцах на льду
В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар