МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой

МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой. Фото: скриншот Instagram

МОК не считает, что ОКР причастен к допинг-скандалу с Камилой Валиевой. Фото: скриншот Instagram

По мнению Международного олимпийского комитета, Олимпийский комитет России не причастен к инциденту с Камилой Валиевой, произошедшем на Олимпиаде.

Кроме того уточняется, что случившееся — это единичный случай. О ситуации и мнении МОК сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МОК Марка Адамса. Мнение было выражено в ходе брифинга в понедельник в Пекине.

Отмечается, что никто не указывает на ОКР как на виновника ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Также не заявляется, что на процесс оказывает влияние государство.

«Никто не говорил, что это случай системный. Мы рассматриваем это как единичный случай. Неправильно делать выводы по этому единичному случаю», — заявил Адамс.

На командном турнире по фигурному катанию 7 февраля, который проходил в рамках Олимпиады в Пекине, российская команда заняла первое место. Но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Чуть позднее РУСАДА получило положительный тест на допинг Валиевой и наложило на нее временное отстранение, которое было успешно оспорено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором решается судьба российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде, продолжалось более 4,5 часов.