Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продолжается уже более 4,5 часов

Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продолжается уже более 4,5 часов
Валиева получила 90,18 балла за прокат короткой программы. Фото: скриншот Instagram

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором решается судьба российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде, продолжается уже более 4,5 часов. Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Спортсменка заседание не посещала, она давала показания по видеосвязи. На выездной панели CAS рассматривают дело об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпиады.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря прошлого года во время чемпионата России, который проходил в Петербурге. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) отстранило фигуристку от участия во всех соревнованиях. Однако та 9 февраля это решение оспорила и была допущена к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине 11 февраля стало известно, что МОК обжаловал решение о допуске Валиевой к тренировкам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля фаворитка Игр Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

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Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продолжается уже более 4,5 часов
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