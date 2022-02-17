Власти Петербурга предложили торговым сетям ограничить наценку на хлеб, молоко и овощи

Ответ от руководителей торговых сетей ждут в ближайшее время. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Ответ от руководителей торговых сетей ждут в ближайшее время. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга направил в адрес продуктовых ретейлеров письмо с предложением ограничить наценку на важнейшие потребительские продовольственные товары,

В письме предлагается «рассмотреть возможность установления торговой наценки на указанные товары не выше 5%», сообщила «Фонтанка». На доступность базовой потребительской корзины влияние оказывают в первую очередь цены на хлеб, сахар, молоко и овощи.

Руководителей торговых сетей попросили ответить в ближайшее время.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские производители молочной продукции начали повышать стоимость своих товаров. На отрасль оказывают негативное влияние курсовые границы, климатические факторы и дефицит трудовых ресурсов.