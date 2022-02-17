«Ненавижу этот спорт»: Трусова осталась недовольна серебром на Олимпиаде

&#171;Ненавижу этот спорт&#187;: Трусова осталась недовольна серебром на Олимпиаде
Александра Трусова завоевала серебро. Фото: скриншот Instagram

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, призналась, что недовольна результатом.

Спортсменка исполнила пять четверных прыжков, став первой, кто выполнил такую сложную программу в истории фигурного катания. Однако после окончания соревнований она заплакала и на эмоциях кричала о ненависти к этому виду спорта и о том, что больше никогда не выйдет на лед.

Позднее спортсменка прокомментировала свою реакцию на результат. Она признала, что говорила необдуманно.

«Я довольна своими прокатами. Я сделала всё, что могла», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».

Напомним, золотую медаль забрала российская фигуристка Анна Щербакова. Серебро Олимпиады досталось еще одной россиянке Александре Трусовой, бронза — японке Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после исполнения короткой программы, стала четвертой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков.

александра трусова олимпийские игры фигурное катание


 

Новости партнеров
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ненавижу этот спорт»: Трусова осталась недовольна серебром на ...
Россиянам раскрыли необычный способ избежать заражения «Омикроном»
Путин потребовал повысить реальные доходы россиян
Байден раскрыл новый срок «вторжения» России на Украину
Девушка истыкала булавкой мошонку собутыльника в Пушкине
Некоторых российских пенсионеров ждет подарок – 66 000 рублей
«Жаль любимый город»: Матильда тоже пожаловалась на уборку Петербурга
Российских пенсионеров обрадовали новой выплатой до 11 тысяч рублей