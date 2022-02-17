«Ненавижу этот спорт»: Трусова осталась недовольна серебром на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, призналась, что недовольна результатом.

Спортсменка исполнила пять четверных прыжков, став первой, кто выполнил такую сложную программу в истории фигурного катания. Однако после окончания соревнований она заплакала и на эмоциях кричала о ненависти к этому виду спорта и о том, что больше никогда не выйдет на лед.

Позднее спортсменка прокомментировала свою реакцию на результат. Она признала, что говорила необдуманно.

«Я довольна своими прокатами. Я сделала всё, что могла», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».

Напомним, золотую медаль забрала российская фигуристка Анна Щербакова. Серебро Олимпиады досталось еще одной россиянке Александре Трусовой, бронза — японке Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после исполнения короткой программы, стала четвертой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александра Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков.