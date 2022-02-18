Девятилетняя студентка МГУ стала педагогом-психологом в Петербурге

Девятилетняя студентка МГУ стала педагогом-психологом в Петербурге
Студентку МГУ Алису Теплякову после независимой оценки признали педагогом-психологом. Фото: google.maps

Девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой был выдан сертификат Центра развития педагогики Санкт-Петербурга. Теперь гениальная девочка является профессиональным психологом.

Документ о профессионализме ребенка ее отец Евгений Тепляков опубликовал на странице в сойсети «ВКонтакте». Отмечается, что по результатам диагностической работы ей присвоено 75 из 100 баллов.

«Студентка успешно прошла независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта», — говорится в документе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за первые 20 дней учебы девочка успела прочесть университетские учебники по анатомии, философии и физиологии, учебники по русскому языку и логике, а также еще несколько полезных книг. В стороне не остались детская книжка «Незнайка на Луне» и несколько сказок.

При этом профессор петербургского НИУ ВШЭ Даниил Александров призвал вернуть девятилетнюю студентку психологического факультета МГУ Алису Теплякову в школу.

алиса теплякова девятилетняя студентка мгу


 

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