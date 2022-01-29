Профессор ВШЭ считает, что девятилетней студентке МГУ нужно вернуться в школу

Профессор ВШЭ считает, что девятилетней студентке МГУ нужно вернуться в школу
По мнению Александрова, девочке рано учиться в вузе. Фото: google.maps

Профессор петербургского НИУ ВШЭ Даниил Александров призвал вернуть девятилетнюю студентку психологического факультета МГУ Алису Теплякову в школу.

По мнению Александрова, девочке рано учиться в вузе, поскольку через несколько лет она может заинтересоваться другими вещами, а не психологией.

«В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — цитирует профессора «Московский комсомолец».

Александров считает, что обучаясь в школе со сверстниками, Теплякова сможет освоить социальные навыки. Вместе с этим у нее появится большая самостоятельность в поведении.

Он отметил, что университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний. Для всех важно пройти определенные моменты этой жизни, добавил профессор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отец девятилетней студентки МГУ ответил на предложение приостановить ее обучение.

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