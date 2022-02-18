Петербург снова лидирует по числу заболевших COVID: за сутки 16 398

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 16 398 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 28 876 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 78 пациентов скончались.

Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На второй строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 8 308 зараженных человек. На третьем месте сегодня Красноярский край — 7 823 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 1 883 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.