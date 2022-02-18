Петербург снова лидирует по числу заболевших COVID: за сутки 16 398

Петербург снова лидирует по числу заболевших COVID: за сутки 16 398
В городе продолжают выявлять новые случи заражения коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 16 398 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 28 876 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 78 пациентов скончались.

Город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На второй строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 8 308 зараженных человек. На третьем месте сегодня Красноярский край — 7 823 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 1 883 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

зараженные коронавирусная пандемия новоти спб


 

Новости партнеров
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург снова лидирует по числу заболевших COVID: за сутки 16 398
Употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
За что россиян начнут наказывать рублем: штрафы марта 2022
Почти 80% россиян признались, что игнорируют проявления постковидного синдрома
При покупке Samsung Galaxy билайн дает скидку до 40%
Производители стали уменьшать размер упаковки для сохранения продуктовых цен
Семьям погибших после осмотра в клинике на Сикейроса выплатят миллион рублей
Полицейские со стрельбой задержали водителя-нарушителя на «Скандинавии»