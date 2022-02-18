Почти 80% россиян признались, что игнорируют проявления постковидного синдрома

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснили, что последствия перенесенного коронавируса ощутили на себе 79% респондентов.

Чаще всего россияне упоминали длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов, а также жаловались на слабость, одышку, бессонницу.

При этом 80% перенесших вирус граждан с явным проявлением постковида проигнорировали это и не обратились за помощью врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшие коронавирус пациенты при любых других ОРВИ могут чувствовать симптомы, схожие с COVID-19.