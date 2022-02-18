Врач объяснил особенности ОРВИ после перенесенного коронавируса

Врач объяснил особенности ОРВИ после перенесенного коронавируса
По словам врача, фактически это не проявление ОРВИ по ковидному сценарию, а проявление осложнений от перенесённого коронавируса. Фото: Комздрав

Перенесшие коронавирус пациенты при любых других ОРВИ могут чувствовать симптомы, схожие с COVID-19. Причину этого объяснил врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров.

По его словам, ОРВИ по своему течению очень схожа с омикроном, и не всегда можно точно понять, чем пациент болен.

Врач отметил в беседе с Общественной службой новостей, если человек болеет ОРВИ, то остаточные явления COVID-19 тоже будут себя каким-то образом проявлять. Он подчеркнул, что ОРВИ, как и любой другой вирус, является дополнительной нагрузкой на организм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

коронавирусная пандемия ОРВИ симптомы


 

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Врач объяснил особенности ОРВИ после перенесенного коронавируса
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