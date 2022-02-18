В России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID

В России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID
Александр Гинцбург рассказал, что специалистам удалось выработать технику взятия мазка. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Центр имени Гамалеи создал тест-систему, позволяющую определить иммунитет после использования назальной вакцины против COVID-19. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, новая тест-система будет определять наличие иммунитета к болезни при помощи мазка из носовой полости.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что данная тест-система уже прошла процедуру регистрации.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали клинические исследования назальной вакцины от COVID-19.

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