В России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID

Центр имени Гамалеи создал тест-систему, позволяющую определить иммунитет после использования назальной вакцины против COVID-19. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, новая тест-система будет определять наличие иммунитета к болезни при помощи мазка из носовой полости.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что данная тест-система уже прошла процедуру регистрации.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали клинические исследования назальной вакцины от COVID-19.