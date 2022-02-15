В Петербурге начали клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Во многих крупных городах России начались клинические исследования профилактической назальной вакцины от коронавируса. В число таких городов вошел и Санкт-Петербург.

Производством назальной вакцина от COVID-19 занимался «Генериум». Кроме Петербурга клинические исследования начали в Нижнем Новгороде, Саранске, Смоленске, Саратове и Ярославле. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Всего в работе участвуют шесть поликлиник и одиннадцать исследовательских центров. Участие в клиническом исследовании примут 660 человек.

Отмечается, что назальная вакцина очень похожа по составу на «Спутник V». Клинические исследования проведут для изучения безопасности и эффективность лекарства. Чтобы принять участие в исследовании необходимо быть здоровым человеком в возрасте от 18 до 60 лет. При этом гражданин не должен быть вакцинирован раньше. Участвующие в испытании также не должны были болеть COVID-19 последние полгода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сравнению с внутримышечной вакциной назальная может оказаться более опасной, считает вирусолог.