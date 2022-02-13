Вирусолог Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины

Вирусолог Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины
Вирусолог Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины. Фото: pexels

По сравнению с внутримышечной вакциной назальная может оказаться опаснее, считает вирусолог и директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

По мнению эксперта, назальная вакцина от коронавируса может нанести организму больший вред, чем внутримышечная. Об этом Чумаков рассказал в интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».

Специалист отметил, что при вводе вакцины через нос вероятность задеть жизненно важные органы возрастает. В связи с этим сделать укол в мышцу безопаснее из-за отсутствия близости с этими органами. В случае ввода внутримышечно препарат попадает в лимфатические узлы. Также в противном случае в мозг может попасть вирус или антиген.

Именно по этой причине, как отметил Чумаков, все назальные препараты проходят крайне тщательную оценку безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коллективный иммунитет в России должен достигнуть определенной отметки, только тогда уровень заболеваемости COVID-19 начнет снижаться.

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