Назван уровень коллективного иммунитета в России, который снизит заболеваемость COVID-19

Назван уровень коллективного иммунитета в России, который снизит заболеваемость COVID-19
Назван уровень коллективного иммунитета в России, который снизит заболеваемость COVID-19. Фото: pixabay

Коллективный иммунитет в России должен достигнуть определенной отметки, тогда уровень заболеваемости коронавирусом начнет снижаться.

Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Так, по мнению эксперта, уровень коллективного иммунитета должен составить 90% по стране. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что на данный момент в России такого уровня коллективного иммунитета нет, поэтому снижение заболеваемости пока сомнительно.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 61,9 %. Почти 86 млн человек получили первый компонент вакцины, а число полностью вакцинированных достигло 81 505 771 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению врача-инфекциониста Галины Гольцман, на противостояние коронавирусу людей, живущих вместе, влияет сразу несколько факторов.

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