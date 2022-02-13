Врач раскрыла секрет, почему люди, живущие вместе не заражаются друг от друга COVID-19

Врач раскрыла секрет, почему люди, живущие вместе не заражаются друг от друга COVID-19. Фото: Pixabay

Врач раскрыла секрет, почему люди, живущие вместе не заражаются друг от друга COVID-19. Фото: Pixabay

Иногда бывает так, что люди, которые проживают в одной квартире, не заражаются друг от друга коронавирусом. Эксперт объяснила, почему же так происходит.

По мнению заведующей терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врача-инфекциониста Галины Гольцман, на противостояние болезни людей живущих вместе влияет сразу несколько факторов. Об этом сообщают РИА Новости.

Во-первых, люди, которые не заражаются, могли переболеть бессимптомно и имеют высокий уровень антител. Во-вторых, есть такой процент людей, которые невосприимчивы к определенным респираторным вирусам, включая и COVID-19, что связано с генетической предрасположенностью. Также по мнению специалиста, человек может болеть, но сам не являться носителем вируса.

Гольцман подчеркнула, что ситуация, при которой живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга, встречается и при других заболеваниях.

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