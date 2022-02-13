Врач рассказал, в каком случае при повышенной температуре, действительно, нужно к специалисту

Врач рассказал, в каком случае при повышенной температуре, действительно, нужно к специалисту. Фото: pixabay

Врач рассказал, в каком случае при повышенной температуре, действительно, нужно к специалисту. Фото: pixabay

Высокой считается температура в 38,5°C и выше. При этом врачи не всегда рекомендуют обращаться с показателем ниже этого градуса к специалистам, или даже пить таблетки. Считается, что в такие времена организм борется с инфекцией. Однако, все же, есть тревожные сигналы, когда необходимо связаться с медиками при повышенной температуре.

Так, по мнению доктора-иммунолога Николая Крючкова, когда человек заражается омикрон-штаммом температура может подняться несильно, максимум до 38,5°C. Об этом пишет «Известия».

При этом врач рекомендует вызывать врача, если температура держится долгое время. В частности, на протяжении нескольких дней.

«На популяционном уровне, да, характерна стала относительно невысокая температура — до 38–38,5°C», — рассказал специалист.

Также Крючков подчеркнул, что сбивать температуру ниже 38°C не нужно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с приходом омикрон-штамма при заболевании у детей наблюдается целый набор симптомов, по которым можно попробовать узнать инфекцию.