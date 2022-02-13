Специалист рассказал, по каким симптомам можно узнать «омикрон» у детей

Специалист рассказал, по каким симптомам можно узнать "омикрон" у детей. Фото: pixabay

Специалист рассказал, по каким симптомам можно узнать "омикрон" у детей. Фото: pixabay

Если раньше коронавирус протекал у детей в большинстве случаев бессимптомно, то с приходом омикрон-штамма при заболевании у ребенка наблюдается целый набор симптомов.

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что, в частности, для «омикрона» у ребенка характерны такие признаки как: першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь. Об этом пишет ТАСС.

На сегодняшний день заражение штаммом «омикрон» среди детей чаще, чем любым другим, отметил эксперт. Также можно попытаться узнать новый штамм коронавируса по высокой температуре, головной боли, насморке.

«Хочу отметить, что «омикрон» поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям», — подчеркнул эксперт.

Специалист предостерег, что непривитый ребенок может быть защищен, если все окружающие его взрослые будут соблюдать меры профилактики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в последний зимний месяц, может быть, будет пройдет пик нового штамма коронавируса «омикрон» в России, отмечает вирусолог.