Пик «омикрона» в России может быть пройден уже в феврале

По словам вирусолога, в последний зимний месяц, может быть, будет пройдет пик нового штамма коронавируса «омикрон» в России.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает возможным, что пик заражения омикрон-штаммом COVID в нашей стране может быть удастся миновать уже во второй половине февраля, передает «Лента.ру».

По мнению специалиста, спад заболеваемости продолжится, если в РФ продолжат действовать коронавирусные ограничения и также будет продолжаться массовая вакцинация населения.

«Сколько будет уходить от нас «омикрон»? Это точно займет и февраль, и март наверняка, что будет в апреле — не очень ясно. Мы бы могли всему этому помочь, если бы вакцинировались», — объяснил эксперт.

Альтштейн добавил, что снятие ковид-ограничений было бы напрасным, «особенно если люди не прививаются, то пандемия может затянуться еще на год».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, как долго заразен человек с «омикроном».