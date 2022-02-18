Доставщик еды свистнул «велик» у коллеги-конкурента на Бухарестской

Погубила воришку его же жадность.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, мужчина хотел поменять свой старый велосипед на более новую модель.

15 февраля к торговому центру на Бухарестской улице подъехали два доставщика еды, мужчины были из конкурирующих компаний. 20-летний парень, не долго думая, решил «пересесть» на новую модель транспорта. Он угнал велосипед у 37-летнего мужчины. Ключ от запирающего устройства подошел к чужому замку.

Вскоре потерпевший обратился к полицейским, которые проезжали мимо. Поймать преступника помогла его же жадность. Молодой человек решил вернуться за старым байком. Доказать причастность к воровству помогли камеры видеонаблюдения. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похищенное изъято и передано владельцу.

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