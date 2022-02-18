В России за сутки госпитализированы более 18,6 тысяч человек с COVID

В России за сутки госпитализированы более 18,6 тысяч человек с COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 180 071 человека. Число госпитализаций составило 18 632, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 18 февраля, зафиксировали 784 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 198 369 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 16 398 человек. На второй строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 8 308 зараженных человек.

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