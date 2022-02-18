На пешеходном переходе на Луначарского «Шевроле» насмерть сбил пенсионерку

По факту аварии, в результате которой погибла 71-летняя женщина-пешеход, проводится проверка.
Об этом сообщает ГУ МВД.
Все произошло рано утром 17 февраля на проспекте Луначарского у дома №45 корпуса 1. 35-летний водитель за рулем «Шевроле Тахо» наехал на пожилую даму. К слову, случилось это на пешеходном переходе. Пострадавшая переходила дорогу на «зеленый» свет.
В результате пенсионерка скончалась.
Отмечается, что автомобилист в прошлом и этом году привлекался за нарушении ПДД 33 раза. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медсестру, которую обвиняют в смерти 7 пациентов от бария, сбил грузовик в Ленобласти.