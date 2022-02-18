На пешеходном переходе на Луначарского «Шевроле» насмерть сбил пенсионерку

На пешеходном переходе на Луначарского &#171;Шевроле&#187; насмерть сбил пенсионерку
Женщину сбили прямо на переходе. Фото:Baltphoto/ Елена Яковлева

По факту аварии, в результате которой погибла 71-летняя женщина-пешеход, проводится проверка.

Об этом сообщает ГУ МВД.

Все произошло рано утром 17 февраля на проспекте Луначарского у дома №45 корпуса 1. 35-летний водитель за рулем «Шевроле Тахо» наехал на пожилую даму. К слову, случилось это на пешеходном переходе. Пострадавшая переходила дорогу на «зеленый» свет.

В результате пенсионерка скончалась.

Отмечается, что автомобилист в прошлом и этом году привлекался за нарушении ПДД 33 раза. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медсестру, которую обвиняют в смерти 7 пациентов от бария, сбил грузовик в Ленобласти.

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