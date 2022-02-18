Авиакомпания «Россия» и Dream Aero открыли первый тренажер в Казани

В Казани данный тренажер является первым и единственным в своем роде симулятором.

Как сообщает авиакомпания «Россия», 17 февраля в Казане начал работать симулятор лайнера Boeing 737NG от компании Dream Aero. На борту этого судна все, как в настоящем самолете: приборы, датчики, индикаторы, органы управления.

Full Flight Simulator установлен на динамической платформе. Это позволяет создать иллюзию реального полета. Тренажер аналогичен тем, что используется для обучения профессиональных пилотов.

На авиатренажере пилот чувствует даже неровности бетонной взлетной полосы, отрыв, набор высоты, зоны турбулентности.

Отмечается, что тренажер может помочь людям, страдающим аэрофобией.

К слову, сегодня такие тренажеры функционируют в 10 городах России. Сотрудничество АК «Россия» и Dream Aero направлено на популяризацию авиационной отрасли.

Кроме этого, «Россия» уделяет внимание профориентационным программам. Так, на базе Мурманского академического лицея открылись профильные классы. Там порядка 50 ребят учатся по спецлану с упором на подготовку специалистов в сфере гражданской авиации. За два года школьники обретают необходимые знания для поступления в авиационный вуз.

Отмечается, что особое внимание уделяют ученикам Петербурга. В Северной столице находится базовый для авиакомпании аэропорт Пулково. Работники авиакомпании проводят лекции, экскурсии, устраивают презентации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» помогла исполнить мечту четырехлетнего мальчика.