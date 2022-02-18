Сборная России по хоккею победила шведов и вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею по буллитам победила национальную команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира в Пекине.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. На 21-й минуте шайбу забросил Антон Слепышев. В качестве ассистента выступили Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Скандинавам удалось сравнять счет благодаря Антону Ландеру (47-я минута). Решающий буллит реализовал 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу России.

В финале 20 февраля сборная России встретится с командой Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что России посоветовали взять перерыв в участии на следующих Олимпиадах в связи с допинговыми скандалами вокруг спортсменов.Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что России лучше не участвовать в последующих, вероятно, трех Олимпиадах, пока все не будет взято на контроль.