Сборная России по хоккею победила шведов и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила шведов и вышла в финал Олимпиады
В полуфинале россияне по буллитам победили команду Швеции (2:1 Б). Фото: fhr.ru

Мужская сборная России по хоккею по буллитам победила национальную команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира в Пекине.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. На 21-й минуте шайбу забросил Антон Слепышев. В качестве ассистента выступили Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Скандинавам удалось сравнять счет благодаря Антону Ландеру (47-я минута). Решающий буллит реализовал 20-летний нападающий Арсений Грицюк.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу России.

В финале 20 февраля сборная России встретится с командой Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что России посоветовали взять перерыв в участии на следующих Олимпиадах в связи с допинговыми скандалами вокруг спортсменов.Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что России лучше не участвовать в последующих, вероятно, трех Олимпиадах, пока все не будет взято на контроль.

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