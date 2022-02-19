Скейт-парк построят в 2022 году под Дунайским путепроводом

Скейт-парк построят в 2022 году под Дунайским путепроводом
Скейт-парк откроют в 2022 году. Фото: Смольный

В Петербурге в 2022 году появится новый скейт-парк. Площадку собираются построить под Дунайским путепроводом.

В городском правительстве сообщили, что скейт-парк разместят на участке между Волковским каналом и полосой отвода железнодорожных путей. Вся территория площадки будет объединена сетью прогулочных дорожек со специальной разметкой.

Покрытие скейт-парка будет бетонным, чтобы там смогли кататься на скейтах, роликах и самокатах. На площадке разместят небольшие зоны отдыха — «островки» из плитки со скамьями вдоль пешеходной дорожки, велопарковку и уличную мебель. Территорию украсят деревья, кустарники и живая изгородь. Также будут созданы места для ожидания со скамьями под навесом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют построить еще один концертный зал.

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Скейт-парк построят в 2022 году под Дунайским путепроводом
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