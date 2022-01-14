В Петербурге планируют построить еще один концертный зал. Инвестором хочет стать ВТБ

В Петербурге планируют построить еще один концертный зал. Инвестором хочет стать ВТБ
Петербургу необходим еще один концертный зал. Фото: Рixabay

В Санкт-Петербурге может появиться новый вместительный концертный зал по типу БКЗ. Инвестор для реализации проекта уже найден.

Возможное строительство нового концертного зала обсудили на рабочей встрече в Смольном с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в течение месяца будет подписан договор о намерениях. Конкретные даты по реализации проекта пока разглашаются.

Отмечается, что один БКЗ «Октябрьский» для пятимиллионного города мал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к маю 2024 года в Петербурге построят новую сцену МДТ за 8 млрд рублей. В стоимость проекта входят работы по возведению объекта, подключение инфраструктуры, в частности, театрального оборудования. Ожидается, что подрядчик должен обустроить подземный паркинг, охранную систему и привести в порядок прилегающие метры территории.

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