К маю 2024 года в Петербурге построят новую сцену МДТ за 8 млрд

К маю 2024 года в Петербурге построят новую сцену МДТ за 8 млрд. Фото: Google View

К маю 2024 года в Петербурге построят новую сцену МДТ за 8 млрд. Фото: Google View

Новую сцену Академического малого драматического театра в Северной столице планируют построить весной 2024 года.

Строительство новой сцены МДТ обойдется в 8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. В стоимость проекта входят работы по возведению объекта, подключение инфраструктуры, в частности, театрального оборудования.

По техническому заданию, будет необходимо возвести здание высотой в семь этажей, площадь которого составит около 32 тысяч квадратных метров. Вместимость при этом будет доходить до 675 человек. Кроме того ожидается, что подрядчик должен обустроить подземный паркинг, охранную систему и привести в порядок прилегающие метры территории.

Финансирование строительства сцены МДТ началось еще в 2013 году, само строительство началось в 2016 году и планировалось завершиться в 2018, но в связи с хищением средств контракт с подрядчиком был расторгнут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более 3 млрд рублей выделят на реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте.