Снаряд разорвался в Ростовской области в километре от госграницы

Снаряд разорвался в Ростовской области в километре от госграницы
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: pixabay

На территории Ростовской области в ночь на субботу, 19 февраля, разорвался снаряд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, взрыв снаряда произошел в Тарасовском районе региона, в одном километре от государственной границы России с Украиной. Боеприпас разорвался в 4:00 по московскому времени. До ближайшего частного дома от места попадания снаряда 300 метров.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В результате разрыва снаряда никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ростовской области ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев. Губернатор региона Василий Голубев заявил на экстренном совещании, что власти считают целесообразным ввести режим реагирования «Чрезвычайная ситуация». Он вводится с 10:00 по московскому времени.

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