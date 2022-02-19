В Ростовской области ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев

Решение о введении режима ЧС приняли в связи с увеличением количества беженцев из Донецкой и Луганской народной республик. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

Решение о введении режима ЧС приняли в связи с увеличением количества беженцев из Донецкой и Луганской народной республик. Фото: скриншот "Новости ЛНР"

В Ростовской области в субботу, 19 февраля, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Решение о введении режима ЧС приняли в связи с увеличением количества беженцев из Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

Голубев заявил на экстренном совещании, что власти считают целесообразным ввести режим реагирования «Чрезвычайная ситуация». Он вводится с 10:00 по московскому времени.

При размещении беженцев из Донбасса в Ростовской области берется опыт 2014 года, отметил губернатор. Все структуры подготовлены к оперативному реагированию в случае изменения ситуации.

Накануне, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР устроили массовый централизованный выезд населения в РФ. Беженцев вывозят из республик на автобусах и поездах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.