Глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации.

Пушилин в видеообращении сообщил, что сегодня подписал указ о всеобщей мобилизации. Народный совет республики утвердил документ.

Он обратился ко всем жителям ДНР, пребывающим в запасе, с призывом прибыть в военные комиссариаты. Глава ДНР отметил, что вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР, применяя минометы, гранатометы и ПТРК.

«По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия», — призвал Пушилин.

Аналогичный указ о всеобщей мобилизации также подписал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из ДНР в Россию эвакуировали 3,4 тысячи человек.