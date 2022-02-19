МЧС ДНР: из республики в Россию эвакуировали 3,4 тысячи человек

На пунктах пропуска с Россией развернуты пункты помощи эвакуированным гражданам. Фото: pixabay

На пунктах пропуска с Россией развернуты пункты помощи эвакуированным гражданам. Фото: pixabay

Из Донецкой народной республики (ДНР) в Россию эвакуированы почти 3,4 тысячи местных жителей.

Об этом сообщил глава республиканского МЧС Алексей Кострубицкий. По данным на ночь 19 февраля, из ДНР вывезены 3 384 человека.

По словам министра, на пунктах пропуска с Россией развернуты пункты помощи эвакуированным гражданам. Беженцев обеспечивают горячим питанием, на месте дежурят врачи для оказания медицинской помощи.

Кострубицкий также отметил, что МЧС ДНР организовало прямой контакт с российскими спасателями, чтобы оперативно решать проблемы эвакуируемых.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения вооруженного конфликта в Донбассе объявили 18 февраля об эвакуации населения в Россию. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти ДНР устроили массовый централизованный выезд населения в РФ.