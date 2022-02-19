Российский лыжник Большунов взял золото в масс-старте на Олимпиаде

Российский лыжник Большунов взял золото в масс-старте на Олимпиаде
Александр Большунов взял третье золото на Олимпиаде в Пекине. Фото: скриншот Instagram

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Большунов пришел первым в заключительной гонке программы у мужчин — масс-старте свободным стилем. Лыжники должны были бежать дистанцию в 50 километров, но из-за плохой погоды ее сократили до 28,4 километров. Россиянин преодолел это расстояние за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

Второе место также на счету сборной России — серебро досталось Ивану Якимушкину, который отстал от Большунова на 5,5 секунды. За ними пришел норвежец Симен Хегстад Крюгер (+7,0).

Это шестая золотая медаль для российской сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также на счету россиян 10 серебряных медалей и 13 бронзовых. Сборная РФ находится на восьмом месте медального зачета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лыжник Александр Большунов не будет выступать в спринте на Олимпиаде в Китае.

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