Лыжник Александр Большунов не будет выступать в спринте на Олимпиаде в Китае

Лыжник Александр Большунов не будет выступать в спринте на Олимпиаде в Китае
Лыжник Александр Большунов не будет выступать в спринте на Олимпиаде в Китае. Фото: скриншот Instagram

Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта на Олимпийских играх-2022, которые сейчас проходят в Пекине.

Мужская спринтерская гонка на Олимпийских играх пройдет во вторник, 8 февраля, но Большунов в ней участвовать не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Вяльбе заявила, что спортсмен решил сохранить силы и настрой для других гонок.

«Саша молодец, профессионально все, — сказала Вяльбе. — Никто его не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение», — отметила президент.

При этом уточняется, что отказ лыжника участвовать не связан с травмой. Замену Большунову искать не будут, так как решение приняли 7 числа поздно вечером.

В воскресенье, 6 февраля, Большунов победил в скиатлоне. Это золото стало первой для российской сборной на Играх в Пекине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Большунов на радостях от полученной медали сломал пьедестал почета, запрыгнув на него во время церемонии награждения.

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