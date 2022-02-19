В Петербурге по факту убийства продавщицы секс-шопа возбуждено уголовное дело

В Петербурге по факту убийства продавщицы секс-шопа возбуждено уголовное дело
Выясняются обстоятельства случившегося. Фото : Следственный Комитет РФ

Женщину зарезали прямо в магазине.

Об этом сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета России по Петербургу в субботу, 19 февраля.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Все произошло накануне, в Невском районе Петербурга. Несчастную порезали в магазине по улице Дыбенко. Труп 33-летней женщине был найден с явными признаками наследственной смерти по признакам преступления.

В данный момент идут необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех деталей случившегося, а также на установление лица преступника. Расследование дело продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мертвое тело мужчины нашли под окнами дома № 26 на Толубеевском проезде.

ножевое происшествие секс-шоп СК РФ по Петербургу убийство


 

Новости партнеров
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге по факту убийства продавщицы секс-шопа возбуждено уголовное дело
В «коммуналке» на Арсенальной языки пламени коснулись 13-метровой ...
Названы 5 важных правил, как не остаться без доплаты к пенсии
Ленобласть готова принять беженцев с Донбасса
Полиция задержала подозреваемого в краже почти 1,5 млн рублей
50-летний рецидивист сжег до тла две иномарки на проспекте Просвещения
На улице Ефимова в Петербурге нашли притон для занятий проституцией
Жена Моргенштерна объявила о разводе