В Петербурге по факту убийства продавщицы секс-шопа возбуждено уголовное дело

Женщину зарезали прямо в магазине.

Об этом сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета России по Петербургу в субботу, 19 февраля.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Все произошло накануне, в Невском районе Петербурга. Несчастную порезали в магазине по улице Дыбенко. Труп 33-летней женщине был найден с явными признаками наследственной смерти по признакам преступления.

В данный момент идут необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех деталей случившегося, а также на установление лица преступника. Расследование дело продолжается.

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