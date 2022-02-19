Труп мужчины нашли под окнами дома на Парнасе

В деталях произошедшего пытаются разобраться сотрудники правоохранительных органов.

О случившемся сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Все произошло ночью, с 18 на 19 февраля. Труп некоего мужчины был обнаружен на Парнасе. Тело заметили под окнами дома № 26 на Толубеевском проезде.

По словам свидетелей случившегося, пострадавших, возможно, выпал из окна многоэтажного жилого дома. На месте разбирались сотрудники полиции и работники Следственного комитета.

Детали случившегося и личность мертвого мужчины в настоящее время устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть. Молодой человек и девушка скончались на месте происшествия от полученных травм.