В Петербурге двое подростков упали из окна девятиэтажки и разбились насмерть

Молодой человек и девушка скончались на месте происшествия от полученных травм.

Как сообщает во вторник, 15 февраля, «Mash | Мэш на Мойке» все произошло в Выборгском районе Северной столицы.

Двое 15-летних подростков упали из окна девятиэтажного дома на проспекте Тореза. Отмечается, что парень и девушка погибли на месте случившегося.

Погибших обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали карету скорой помощи. Несмотря на то, что реанимация прибыла в считанные минуты, спасти ни молодого человека, ни девушку не удалось.

Обстоятельства происшествия предстоит установить полицейским.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взрослый мужчина свалился из окна на ребенка, гулявшего с мамой на Комендантском проспекте. Гражданин скончался от полученных травм на месте происшествия, а ни в чем неповинную девочку пришлось доставить в больницу.