На перекрестке Коллонтай и Искровского не смогли разъехаться две легковушки

На перекрестке Коллонтай и Искровского не смогли разъехаться две легковушки
Проезжую часть не могли поделить Kia и «Лада». Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 февраля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не могли поделить Kia и «Лада».

«На перекрёстке Коллонтай и Искровского «Киа» решил повернуть налево, не пропуская «Ладу», двигающуюся на зелёный по прямой. Ладе не хватило тормозного пути. Вроде без пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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