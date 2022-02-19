На перекрестке Коллонтай и Искровского не смогли разъехаться две легковушки

Проезжую часть не могли поделить Kia и «Лада». Фото: vk.com/spb_today

Проезжую часть не могли поделить Kia и «Лада». Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 февраля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не могли поделить Kia и «Лада».

«На перекрёстке Коллонтай и Искровского «Киа» решил повернуть налево, не пропуская «Ладу», двигающуюся на зелёный по прямой. Ладе не хватило тормозного пути. Вроде без пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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