На перекрестке Коллонтай и Искровского не смогли разъехаться две легковушки

Вечером 19 февраля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, проезжую часть не могли поделить Kia и «Лада».
«На перекрёстке Коллонтай и Искровского «Киа» решил повернуть налево, не пропуская «Ладу», двигающуюся на зелёный по прямой. Ладе не хватило тормозного пути. Вроде без пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.