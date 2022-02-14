В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар

В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар
В доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар. Фото: pixabay

Спасатели уже час тушат серьезный пожар на улице Ломоносова, 43 в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно, загорелся обустроенный дом. Сообщение в экстренные службы поступило около 07:03 утра 14 февраля.

Спасатели, вероятно, до сих пор полностью не устранили последствия возгорания. Только в 07:55 пожар был локализован.

На место происшествия выехали 3 единиц техники от МЧС и 15 человек личного состава. По прибытию стало известно, что полыхает одноэтажный каркасно-щитовой дом размером 6х8 метров с мансардой по всей площади.

На настоящий момент сведения о пострадавших в пожаре не поступали, но все детали все еще уточняются. Причина возгорания пока не известна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь на 14 февраля в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар, в котором также участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

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