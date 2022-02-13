Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Красногвардейском районе

В ночь на 14 февраля в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:35 мск. По адрему Ново-Ковалево, 4-я Поперечная ул. дом 1, происходит горение навеса на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 01:10 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга днем произошел пожар на проспекте Просвещения, 84, корпус 1. Мужчина, чья квартира сильно обгорела, не хотел ее оставлять.