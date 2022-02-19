«Не слишком качественный»: уровень коллективного иммунитета в Петербурге достиг 100%

«Не слишком качественный»: уровень коллективного иммунитета в Петербурге достиг 100%
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

Первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что в Петербурге уровень коллективного иммунитета достиг 100% от плана Минздрава.

В Северной столице привились 3,14 млн горожан, при этом из них две тысячи привитых – подростки. Однако несмотря на хорошие показатели, иммунитет на самом деле может оказаться «не слишком качественным».

По словам специалистов, в статистике учитываются случаи, когда человек переболел коронавирусом или сделал прививку более шести месяцев назад, то есть антител у него может быть крайне мало.

В Петербурге за сутки выявлено 18 042 новых случаях COVID-19, что почти на две тысячи больше, чем днем ранее.

По данным оперштаба, прирост новых случаев коронавируса в Петербурге оказался почти в три раза больше, чем в столице, где выявили 6 874 случая за сутки. Третье место по заболеваемости у Подмосковья — 5 188 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России за сутки выявили 179,1 тысячи случаев коронавируса.

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