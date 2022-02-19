В России за сутки выявили 179,1 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 179,1 тысячи случаев коронавируса
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 179 147 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 15 199 720.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 798 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 344 755 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 191 098 человек. Общее количество выздоровлений достигло 12 217 942.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 6 874 человека. Третье место у Подмосковья — 5 188 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом.

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