Употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом

Употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
Алкоголь - проводник к коронавирусу. Фото: pixabay

В Германии исследователи выяснили, что алкогольные напитки усиливают способность к проникновению новой коронавирусной инфекции в легкие.

Спиртное SARS-CoV-2 помогает проникать в легкие человека, передают «Известия».

Ученые решили провести опыт, который показал, что чрезмерное употребление горячительных напитков влияет на вероятность заражения ковидом. По мнению экспертов, алкоголь усиливает способность к проникновению патогенна в легкие человека.

Группа деятелей науки из Гейдельбергского университета провела эксперименты на мышах. Подопытные получали спирт тремя разными способами, соответствующими различным формам злоупотребления.

Во время эксперимента животным давали алкоголь с помощью инъекций. Вторая группа «дышала» парами спирта, а третья после систематического потребления была лишена спиртного. Это позволило смоделировать абстинентный синдром.

После проведенного эксперимента, исследователи пытались измерить уровень экспрессии генов, принимающих активное участие в проникновении вируса в клетки человека. В итоге удалось понять, что горячительные напитки повышают способность к проникновению инфекции в легкие пациента.

Немецкий ученый и врач-ревматолог ГУТА КЛИНИК Екатерина Филатова заявила, что спиртное ведет к усилению экспрессии гена ACE2. Коронавирус использует это и попадает в организм.

«А увеличение количества доступных клеточных рецепторов может объяснить повышенную восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2. Таким образом, исследование демонстрирует увеличение риска поражения органов вирусом при употреблении алкоголя», — рассказала Филатова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дана Борисова объяснила одиночество Волочковой: алкоголь всему виной. По словам известной блондинке, ее давней сопернице балерине Анастасии Волочковой мешают счастливо устроить личную жизнь алкогольные напитки. Именно так женщина объяснила одиночество бывшей примы. Как раз-таки последнего избранника танцовщицы могла перепугать зависимость от горячительных напитков.

алкоголь коронавирус пандемия риск заболеть коронавирусом риск заражения


 

Новости партнеров
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Экс-директор Ротару поделилась нелицеприятным мнением о певице: «Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко»
Экс-директор Ротару поделилась нелицеприятным мнением о певице: «Она всех, кто близко к ней, может унизить очень легко»
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
За что россиян начнут наказывать рублем: штрафы марта 2022
Почти 80% россиян признались, что игнорируют проявления постковидного синдрома
При покупке Samsung Galaxy билайн дает скидку до 40%
Производители стали уменьшать размер упаковки для сохранения продуктовых цен
Семьям погибших после осмотра в клинике на Сикейроса выплатят миллион рублей
Полицейские со стрельбой задержали водителя-нарушителя на «Скандинавии»
Полицейские осмотрели 2,4 тысяч зданий в Петербурге и Ленобласти после ...