Употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом

В Германии исследователи выяснили, что алкогольные напитки усиливают способность к проникновению новой коронавирусной инфекции в легкие.

Спиртное SARS-CoV-2 помогает проникать в легкие человека, передают «Известия».

Ученые решили провести опыт, который показал, что чрезмерное употребление горячительных напитков влияет на вероятность заражения ковидом. По мнению экспертов, алкоголь усиливает способность к проникновению патогенна в легкие человека.

Группа деятелей науки из Гейдельбергского университета провела эксперименты на мышах. Подопытные получали спирт тремя разными способами, соответствующими различным формам злоупотребления.

Во время эксперимента животным давали алкоголь с помощью инъекций. Вторая группа «дышала» парами спирта, а третья после систематического потребления была лишена спиртного. Это позволило смоделировать абстинентный синдром.

После проведенного эксперимента, исследователи пытались измерить уровень экспрессии генов, принимающих активное участие в проникновении вируса в клетки человека. В итоге удалось понять, что горячительные напитки повышают способность к проникновению инфекции в легкие пациента.

Немецкий ученый и врач-ревматолог ГУТА КЛИНИК Екатерина Филатова заявила, что спиртное ведет к усилению экспрессии гена ACE2. Коронавирус использует это и попадает в организм.

«А увеличение количества доступных клеточных рецепторов может объяснить повышенную восприимчивость к инфекции SARS-CoV-2. Таким образом, исследование демонстрирует увеличение риска поражения органов вирусом при употреблении алкоголя», — рассказала Филатова.

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