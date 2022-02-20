Интенсивные ночные обстрелы испугали жителей в центре Донецка

Интенсивные ночные обстрелы испугали жителей в центре Донецка
Местные жители слышали взрывы. Фото: pixabay

На окраинах Донецка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прогремели взрывы.

Звуки артиллерийской стрельбы отчетливо доносятся в Ворошиловском районе населенного пункта. Кроме того, в окнах домов дребезжат стёкла и рамы.

Как сообщил ТАСС, местные жители заявили, что услышали более 20 разрывов тяжелых боеприпасов.

Напомним, из Донецкой народной республики (ДНР) в Россию эвакуированы почти 3,4 тысячи местных жителей. Беженцев обеспечивают горячим питанием, на месте дежурят врачи для оказания медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден соберет совет национальной безопасности, чтобы обсудить обострение на востоке Украины. Заседание состоится в воскресенье, 20 февраля.

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