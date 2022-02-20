«Лахта Центр» включил подсветку, символизирующую олимпийский огонь

«Лахта Центр» включил подсветку, символизирующую олимпийский огонь
"Лахта центр" включил подсветку. Фото: скриншот Instagram

«Лахта Центр» в Северной столице включил праздничную подсветку, символизирующую олимпийский огонь, в честь завершения Игр в Пекине.

Необычная иллюминация небоскреба озарила окрестности вечером субботы, 19 февраля. Подсветка привлекла внимание жителей Приморского района.

«Для всех, кто участвовал, для каждого, кто болел, для страны, которая гордится. С возвращением домой!» — написали в официальном аккаунте небоскреба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на показательных выступлениях Олимпиады в Пекине 2022 года российская фигуристка Камила Валиева участие не примет. Во время проката Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и в результате встала на четвертое место.

Напомним, золотую медаль забрала российская фигуристка Анна Щербакова, бронза досталась японке Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

лахта-центр новости СПб олимпийские игры


 

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