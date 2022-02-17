Для фигуристки Камилы Валиевой не будет показательных выступлений на Олимпиаде-2022

Для фигуристки Камилы Валиевой не будет показательных выступлений на Олимпиаде-2022. Фото: Instagram "olympic_russia"

Для фигуристки Камилы Валиевой не будет показательных выступлений на Олимпиаде-2022. Фото: Instagram "olympic_russia"

На показательных выступлениях Олимпиады в Пекине 2022 года российская фигуристка Камила Валиева участие не примет.

По итогам произвольной и короткой программ Валиева заняла четвертое место в турнире. Участие в показательных выступлениях российская спортсменка не примет. Об этом сообщает Федерация фигурного катания России.

Олимпийской чемпионкой стала российская фигуристка Анна Щербакова с результатом произвольной программы — 175,75 балла, и в сумме с короткой, — 255,95 балла. Второе место досталось Александре Трусовой с 251,73 баллами.

Во время проката Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и в результате встала на четвертое место.

Telegram-канал «Лента дня» пишет, что по мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, Камилу Валиеву необходимо наградить как за медальное выступление, даже учитывая то, что она заняла 4 место.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине, призналась, что недовольна результатом и расплакалась.