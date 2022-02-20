Трактор перевернулся после столкновения с легковушкой на Варшавской

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Последний перевернулся в результате удара.
Дорожный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 февраля, на Варшавской улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
После удара трактор перевернулся на бок, а сильно повреждённая иномарка осталась стоять посреди проезжей части. Судя по кадрам, капот легковушки превратился в груду металла, на дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.
Информация о возможных пострадавших и все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 19 февраля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.