Трактор перевернулся после столкновения с легковушкой на Варшавской

Дорогу не поделили трактор и легковушка. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Дорогу не поделили трактор и легковушка. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трактора. Последний перевернулся в результате удара.

Дорожный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 февраля, на Варшавской улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

После удара трактор перевернулся на бок, а сильно повреждённая иномарка осталась стоять посреди проезжей части. Судя по кадрам, капот легковушки превратился в груду металла, на дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Информация о возможных пострадавших и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 19 февраля на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.