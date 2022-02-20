Предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали

Предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали
Подозреваемого в убийстве задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге нашли предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа в Невском районе.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали подозреваемого в жестоком убийстве 33-летнего продавца интим-магазина на улице Дыбенко. О задержании сообщает 78.ru со ссылкой на городское ГУ МВД.

Напомним, преступление произошло вечером 18 февраля. Продавец-консультант секс-шопа помогала клиенту выбрать товар, но тот неожиданно во время разговора достал нож. Мужчина нанес потерпевшей не менее 12 ножевых ранений, в основном в область живота. После расправы злоумышленник схватил пару коробок с товарами и скрылся.

Происходящее зафиксировала камера, установленная в торговом зале. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о подробностях жестокого убийства продавщицы интим-товаров.

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Предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали
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