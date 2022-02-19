«Не убивайте, пожалуйста». Подробности жестокого убийства продавщицы интим-товаров

В Невском районе Петербурга произошло совершенно бессмысленное и жестокое убийство. Неизвестный нанес множество ножевых ранений продавцу интим-магазина на Дыбенко.

Сотрудница интим-маркета погибла прямо накануне своего 34-летия — 20 февраля жестоко убитая Ольга должна была отмечать день рождения.

По словам ее бывшей подруги, которая знала девушку более 15 лет, в Петербург Ольга окончательно переехала из города Волжский примерно полтора года назад, сообщает «Mash на Мойке». Она закончила философский факультет и очень любила жизнь: животных и растения в доме, путешествовать по России, увлекалась фотографией, слушать музыку и читать книги. Детей погибшая не успела завести.

Инцидент произошел вечером 18 февраля в интим-магазине, расположенном на улице Дыбенко. Продавщица помогала выбрать клиенту товар, неожиданно во время разговора мужчина достал нож.

«Может быть, не стоит?» и «Не убивайте, пожалуйста», —успела сказать сотрудница магазина.

Девушка стала пятиться назад, а злоумышленник, не обращая внимания на мольбу своей жертвы, стал наносить ей удары ножом. Он нанес потерпевшей не менее 12 ножевых ранений, в основном в область живота. После расправы злоумышленник схватил пару коробок с товарами и скрылся.

Израненная девушка успела позвонить своей коллеге и сообщила ей, что теряет сознание, та вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на место происшествия медики уже ничем не смогли ей помочь.

Произошедшая кровавая сцена попала на камеры видеонаблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 18 февраля 2022 года в магазине, расположенном на улице Дыбенко, тела 33- летней женщины с явными признаками наследственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в СК.

Пока преступника задержать не удалось. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный ударил продавщицу холодным оружием не менее 12 раз в разные части тела, после чего покинул место преступления. Однако пострадавшая нашла в себе силы и сумела добраться до тревожной кнопки.